Vincent Aguilera, nouveau président de la CPME 31

Vincent Aguilera a été élu à l’unanimité nouveau président de la CPME 31 à la suite de Samuel Cette. Adhérent à la CPME 31 depuis quinze ans, il a créé en 1999 la société Vitame, spécialisée dans les services aux personnes âgées et en situation de handicap, qui n’a cessé depuis de se développer. Il a par ailleurs été président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Garonne pendant cinq ans. (2016-2021). Il n’aura pas attendu longtemps pour rebondir après son échec fin 2021 à l’élection de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de la Région Occitanie.

La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) 31 revendique la place de première organisation patronale interprofessionnelle locale. Elle compte plus de 1492 adhérents directs et près de 240 mandats ou représentations sur la Haute-Garonne. Elle vise les 2000 adhérents pour 2024.