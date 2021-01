Le Centre régional d’information jeunesse (Crij) Occitanie organise, dans le cadre de ses « Mercredis des métiers », un webinaire pour découvrir le métier de web-développeur. Les échanges seront animés par des professionnels de chez Simplon, start-up qui propose des formations aux métiers du web. La jeune pousse milite pour un monde numérique plus inclusif (plus de femmes, de personnes issues de milieux populaires, etc).

Inscription gratuite en ligne sur la plateforme Info Jeunes Online pour ce webinaire organisé par le Crij, le 27 janvier à 15 heures.