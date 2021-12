Carine Rouvier : « Les entrepreneuses doivent prendre confiance et oser ! »

Carine Rouvier, quelle est votre vision de l’entrepreneuriat féminin aujourd’hui en France ?

Si je compare avec ce qu’il se passe dans d’autres régions du monde, j’ai tendance à penser que nous ne sommes pas si mal loties, notamment en ce qui concerne la liberté d’entreprendre et la liberté d’agir. En revanche, si l’on regarde l’entrepreneuriat des femmes en termes socio-éducatifs, des progrès restent à faire.

Dans quelle mesure ?

En France, on continue de nous laisser penser que les femmes n’ont pas les moyens d’assouvir leurs ambitions et force est de constater que cette idée s’immisce dans l’esprit des filles dès le lycée : elles revoient leurs ambitions à la baisse par rapport aux garçons dès ces années-là.

À la FCE, nous travaillons avec l’association 100.000 entrepreneurs qui diffuse la culture d’entreprendre auprès des jeunes de 13 à 25 ans via des témoignages. Une fois par an, nous faisons un focus sur les femmes cheffes d’entreprises et nous intervenons dans les établissements scolaires. Le constat est toujours le même, les ambitions qui étaient présentes chez les filles autant que chez les garçons, dans les petites classes et au collège, ont tendance à s’évanouir avant même l’entrée dans le supérieur. Une des raisons, c’est sans doute que le discours sur l’entrepreneuriat et a fortiori sur l’entrepreneuriat féminin est totalement absent de la sphère de l’éducation nationale et cela se répercute forcément par un manque d’ambition chez les plus jeunes. Il me paraît indispensable de travailler sur ces modèles socio-éducatifs pour montrer l’exemple aux femmes.

En tant que présidente de la FCE, pour quoi militez-vous ? Que faudrait-il changer ?

Nous militons avant tout pour la reconnaissance. Nous n’avons pas vraiment vocation à aider les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat mais plutôt celles qui sont déjà engagées et ont besoin de s’émanciper. Nous témoignons auprès de nos adhérentes pour qu’elles prennent confiance et la mesure de ce qu’elles représentent dans leurs bassins économiques. Nous militons pour que les femmes entrepreneuses osent et prennent conscience du rôle et du

poids qu’elles ont. Nous les accompagnons pour qu’elles développent leurs compétences sur tous les plans : la gestion du temps, le management, la fiscalité, les terrains économiques. Nous essayons de témoigner à partir de nos parcours inspirants.

Le plafond de verre est-il toujours une réalité chez les femmes, y compris les entrepreneuses ?

Oui, c’est toujours le cas. Parfois, elles manquent d’ambition et on constate surtout que le syndrome de l’imposteur reste très présent chez les femmes cheffes d’entreprises. Nous leur apprenons à le lever, l’ignorer, le démonter.

L’un des leviers les plus efficaces pour y parvenir, c’est de pousser les femmes à prendre des mandats socio-économiques et à occuper des postes dévolus aux chefs d’entreprises, par exemple au sein des conseils de prud’hommes, dans les tribunaux de commerce, pour devenir administratrices dans des sociétés et au sein des chambres consulaires. Les CCI sont d’ailleurs un exemple flagrant sur le sujet. La FCE demandait dès 2016, année des précédentes élections dans les CCI, que la parité femmes hommes soit respectée dans les listes de candidatures. Et bien en 2021, alors même que les femmes représentent la moitié des candidates, on ne compte toujours que 10 à 15 % de femmes élues dans les instances des CCI. Le pouvoir, plus il est exercé, plus il est représenté par des hommes.

Les choses sont-elles quand même en train d’évoluer ?

Oui heureusement, nous voyons arriver une nouvelle génération d’hommes qui se rendent compte que leurs femmes et leurs filles sont parfois « mal traitées » dans les entreprises et, du coup, là où ils n’étaient que spectateurs il y a quelques années, ils se battent un peu pour nous.

Pour les femmes entrepreneuses, la recherche de financements reste-t-elle aussi une difficulté plus importante que pour les hommes ?

En effet, nous constatons tous les jours que les femmes ont beaucoup plus de mal à obtenir des financements que les hommes. On se rapproche du ministère de l’Économie et de la BPI pour faire avancer les choses.

Néanmoins, sur le sujet, une remise en question s’impose, car une fois de plus, il apparaît que les femmes se brident toutes seules, le plus souvent par manque d’ambitions. Quand elles créent des entreprises, elles le font avec leurs moyens, et se lancent en majorité dans de petits projets. Nombreuses sont d’ailleurs celles qui se lancent dans l’entrepreneuriat après un coup dur. Elles recherchent la liberté et l’indépendance et créent le plus souvent des entreprises unipersonnelles.

Quel conseil leur donneriez-vous par rapport à ça ?

J’ai tendance à leur rappeler que créer une entreprise qui correspond à ses valeurs est une bonne chose. Pour autant, il ne faut pas oublier le côté rentable et pérenne de l’entreprise. Beaucoup de femmes ont un problème de rapport à l’argent, or moi je les pousse à sortir de ce carcan et à ne pas hésiter à voir plus grand, à créer des entreprises très rentables et qui gagnent de l’argent. Là encore, à la FCE, nous témoignons de nos parcours. Je dis souvent moi-même, je suis une femme, je dirige une entreprise qui gagne de l’argent et le fait que je roule tous les jours dans une voiture de sport n’est pas un problème. En tout cas pas pour moi !

Vous-même, en tant que cheffe d’entreprise, vous évoluez dans un secteur traditionnellement occupé par des hommes, pourquoi ce choix ?

En matière d’entrepreneuriat tout est affaire d’opportunités et lorsque l’opportunité de devenir entrepreneuse s’est présentée pour moi, je ne me suis pas posée la question de savoir si c’était un métier d’homme ou de femme. J’ai repris en 2005 pour un euro symbolique une entreprise de rénovation de bâtiment avant de me spécialiser dans le désamiantage et de créer en 2009 Europamiante, car je sentais qu’il y avait un marché à prendre. Je me suis avant tout préoccupée de la richesse humaine de l’entreprise plus que du secteur. Aujourd’hui, je dirige RG Group, qui regroupe plusieurs entreprises : Europamiante, dans le désamiantage, une métallerie, une entreprise de transport de produits dangereux Liaisons Dangereuses, une entreprise d’installation de bases de vie sur les chantiers et LEO, l’entreprise ouverte. Il s’agit d’un concept store qui mêle un tiers-lieu avec des espaces de location de bureaux et une galerie d’art. À travers ces entités, j’emploie 200 salariés et réalise 14 millions d’euros de chiffre d’affaires cette année.

Est-ce compliqué de manager des hommes quand on est une femme ?

Pas du tout à partir du moment où l’on a le respect sincère des gens auprès desquels on travaille. D’ailleurs j’applique depuis 2017 dans une de mes entreprises « le management libéré ». La hiérarchie est moins présente, on travaille dans la confiance et en collectif même si je m’appuie sur un dirigeant dans chacune de mes entités.

Quels conseils donneriez-vous aux femmes qui veulent entreprendre ?

Je leur dirais de se tourner vers les réseaux car on y trouve de précieuses sources d’inspiration, des conseils et de l’aide. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir autour de soi un environnement de parents ou d’amis chefs d’entreprises pour les encourager ; et les réseaux aident à lutter contre la solitude de l’entrepreneuse. Je leur rappellerais aussi de travailler beaucoup sur le business model et de ne jamais se lancer à l’aveuglette. Avant de monter sa boîte, une question mérite d’être posée : « Qui va payer votre loyer à la fin du mois ? »

Propos recueillis par Béatrice Girard

Photo : DR.