Castorama crée une nouvelle formation en collaboration avec l’ICD Business School de Toulouse

Castorama et l’ICD Business School de Toulouse se sont associés pour créer une formation. Celle-ci a pour but de former une classe de dix-huit élèves au management au sein des établissements Castorama. C’est une formation certifiante qui permettra à 50% des étudiants d’intégrer les rangs de l’enseigne de bricolage. L’apprentissage durera deux ans et assurera un niveau master.

Des formateurs venues de Castorama dispenseront des cours pour permettre aux élèves de se familiariser aux méthodes de travail de l’entreprise. Après avoir obtenu leur diplôme, les étudiants pourront devenir des responsables de rayons, des responsables relations ou bien encore des responsables logistique.

C.B.