EDF. Un prix pour valoriser l’éolien flottant en Occitanie

Chaque année, EDF remet les prix EDF Pulse qui ont pour but de valoriser et de soutenir des solutions innovantes zéro carbone. Cette année, en partenariat avec le Pôle Mer Méditerranée, dont la mission est de développer durablement l’économie maritime littorale sur le bassin méditerranéen, l’énergéticien français organise un prix dédié à l’éolien flottant en Méditerranée.

Les entreprises ont jusqu’au 12 mars pour s’inscrire et soumettre leur candidature. À la fin des sélections, six entreprises seront invitées à soutenir leurs idées devant un jury d’experts. Tout ceci se déroulera lors du Floating Offshore Wind Turbine (FOWT) 2023, le 10 mai prochain, à Nantes. L’année dernière, plus de 1200 participants se sont rassemblés lors de cet événement mondial.

Au total, trois prix seront décernés, dont deux spécifiquement aux entreprises des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Plus d’informations en ligne.

Théo Roux