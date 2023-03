Christian Rouaix réélu président de l’Ordre des géomètres-experts de Toulouse

Le Conseil régional de l’Ordre des géomètres-experts de Toulouse a tenu, les 16 et 17 mars dernier à La Cité, à Toulouse son assemblée générale, réunissant 108 membres. À l’issue de celle-ci, Christian Rouaix a été réélu président et le nouveau bureau régional sera chargé de représenter la profession jusqu’en 2025. À ses côtés, on retrouve la même équipe que lors du précédent mandat, les géomètres Éric Marguinal, Florent Dessens, Jean-Odon Cenac, Audrey Alajouanine, Christine Befre, Mathilde Lhuillery, Sébastien Bressac et Mathieu Savignac.

Les changements induits par la loi Climat et résilience, qui impose aux maires « de diviser par deux leur rythme de consommation foncière d’ici à 2030 avant d’atteindre le zéro artificialisation nette en 2050 » constituent le principal défi auquel doit faire face la profession.

Au niveau national, 1862 géomètres-experts sont inscrits au tableau de l’Ordre. 1095 cabinets sont répartis sur l’ensemble du territoire et 10.000 salariés environ travaillent dans une filière structurée essentiellement en PME.