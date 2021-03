Christine Moisson, nouvelle directrice de l’ISCPA Toulouse

Christine Moisson vient d’être nommée nouvelle directrice de l’ISCPA Toulouse, l’institut supérieur des médias du Groupe IGS.

Son parcours professionnel se partage entre le monde de la communication (elle a été directrice de clientèle senior au sein d’Icom, agence conseil en communication responsable de 2009 à 2020) et celui de la formation : elle a été également chargée d’enseignement et consultante en formation continue, notamment à Sciences Po Toulouse.

Ouvert depuis septembre 2013, l’ISCPA Toulouse accompagne chaque année près de 250 étudiants et alternants et propose six programmes de formation, de Bac à Bac +5, en journalisme et communication.