Cinq diplômés de l’Esma au générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Cinq anciens étudiants de l’École supérieure des métiers artistiques (Esma), implantée notamment à Montpellier et à Toulouse, ont travaillé sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nouvelle réalisation de l’univers cinématographique de Marvel, en salle depuis le 4 mai.

Ce blockbuster est l’un des films à gros budget de l’année 2022 les plus importants après Les Animaux Fantastiques et The Batman. Jean-Baptiste Noyau a travaillé sur la lumière des effets visuels en tant que senior lighting technical director, tout comme Philippe Nurdin (lighting artist). Jacques Leyreloup y était senior environment technical director, Louise Chassain texture artist et Florian Boury senior rigging technical director, c’est-à-dire responsable notamment de la création des squelettes des personnages numériques.