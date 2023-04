Cité Créative de Montpellier : deux nouveaux bâtiments prévus en 2023 et 2026

Favoriser la création et l’implantation d’entreprises des industries culturelles et créatives (ICC). C’est l’objectif de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Ville de Montpellier avec son projet urbain de Cité Créative, situé sur l’ancienne École d’application et d’infanterie (EAI) et au parc Montcalm à Montpellier. Au total, 40 hectares accueilleront un quartier mixte composé de 2200 logements et 35.000 m2 d’activité économiques dédiées à la fois aux ICC et aux commerces de proximité. Un premier bâtiment de 6161 m2 de surface plancher, intitulé L’Atelier (architecte : Laëtitia Antonini d’Antonini Architectes & Associés, Paris), verra le jour en 2026. « Il conservera toute la structure existante d’un des bâtiments de l’ancienne EAI pour respecter l’histoire du lieu », indique Cédric Grail, directeur général du groupe public Altémed, aménageur, bailleur social et énergéticien de la Ville de Montpellier, lors d’une visite presse ce jeudi 13 avril. Espace de restauration, lieu événementiel, accueil d’artistes, L’Atelier se dotera également d’un rooftop avec vue sur la Cité Créative.

« Cette stratégie pour développer les ICC n’est pas une lubie, mais part d’un constat : la communauté se développe et nous devons y répondre. Beaucoup d’acteurs de la filière préfèrent Montpellier à la Californie », explique Hind Emad, vice-présidente déléguée au Développement économique et numérique à la Métropole, présente à la visite. La filière des ICC représente 850 établissements sur la métropole, dont 624 à Montpellier, 300 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et 3000 emplois sur le territoire en 2022. La Cité Créative, comprenant notamment la Halle Tropisme, accueillera également un groupe scolaire, une crèche et un parc urbain de plus de 23 hectares.

Un bâtiment totem prévu en octobre

Le cabinet montpelliérain A+ Architecture et la SAS Musée EAI sont en charge de la réhabilitation et de l’extension de l’ancien musée de l’EAI, premier bâtiment totem de la Cité Créative et voisin de L’Atelier. 700 m2 rénovés et 2800 m2 d’extension sur trois niveaux sont en cours de commercialisation, à destination « d’entreprises matures qui viennent s’implanter sur un projet locatif à moyen et long terme, avec des plateaux entre 139 et 240 m2 », précise Cédric Grail.

« Le bâtiment comprendra un hall majestueux, des bureaux fermés et des espaces communs organisés autour de jardinières et postes de travail », décrit Gil Gal, associé d’A+ Architecture, qui a pris le parti de garder le cadre militaire et industriel historique du lieu. La livraison est prévue en octobre. Second bâtiment, jouxtant l’ancien musée, “L’Annexe” accueillera également des acteurs de l’ICC, dont le studio de production d’effets spéciaux et d’animation 3D Mathematic. « Première installée dans l’Annexe, cette entreprise poursuit son expansion géographique après un bureau à Montréal en 2017 et à Los Angeles en 2021 », explique Altemed.

Ces deux bâtiments visent le niveau Very Good de la certification britannique Breeam, pour une architecture écologique. « C’est une garantie qui parle aux investisseurs français et étrangers, à l’heure où ces derniers investissent de moins en moins. Nous avons pris le risque d’une pré-commercialisation de ces locaux, nous devons maintenant les remplir », assure Cédric Grail. Un tour de table est prévu dans les prochaines semaines, pour un investissement de 25 millions d’euros.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Hind Emad, vice-présidente déléguée au Développement économique et numérique à la Métropole, présente le projet à l’ancienne École d’application et d’infanterie . Crédit : DR.