Le 3 juin prochain, la Cité de l’espace organise, avec la participation de l’Agence spatiale européenne (Esa) et du Centre national d’études spatiales (Cnes), un échange avec Thomas Pesquet, le célèbre astronaute français.

Il sera accompagné des membres du Cnes et de l’Esa qui ont travaillé sur la mission Alpha : Sabine Ansel, responsable d’intégration de charge utile pour l’Esa, Sébastien Barde, sous-directeur « Exploration et Vols Habités » au Cnes, Rémi Canton, chef de projet mission Alpha au Cnes, Florence Clément, responsable d’expériences en micropesanteur au Cnes, et Nora Petersen, préparatrice physique à l’Esa.

Inscriptions ouvertes en ligne

Vendredi 3 juin 2022 de 16h30 à 19 heures à la Cité de l’espace, avenue Jean Gonord à Toulouse.