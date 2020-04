Commerces et logistique urbaine : Toulouse est-elle trop longue à la détente ?

À en croire ceux qui s’intéressent à la prospective, on peut directement ranger dans les cartons les fantasmes de livraisons de colis par drone et de robots arpentant les trottoirs de la Ville rose. En 2030, rien de tout cela n’existera. « La livraison de colis par drone en centre-ville, personne n’y croit », affirme Jean-Paul Crenn, président de la Fédéo, la nouvelle fédération du e-commerce en Occitanie. La raison est simple : un drone n’a pas le droit de survoler une zone habitée et il y a peu de chances pour que cette réglementation évolue rapidement.

Néanmoins, devant l’augmentation inexorable du e-commerce et la promesse d’Amazon d’assurer des livraisons en une heure dans les centres-villes, des alternatives à la camionnette devront être mises en place. Pour Jean-Paul Crenn, « nous aurons des livraisons davantage massifiées, assurées par des véhicules autonomes ou semi-autonomes. On peut imaginer des systèmes de caissons dans les lieux publics qui seront alimentés par des robots, ou bien des livraisons à domicile via des sas, des boîtes aux lettres un peu plus grandes, ou des chatières ». En Californie en effet, des tests sont menés dans plusieurs villes sur des robots livreurs à roulettes, capables de se faufiler au ras du sol sur les trottoirs afin de livrer un plat, un colis, ou des médicaments à domicile. En France néanmoins, les engins de déplacements électriques (hoverboard, gyropode, monoroue, trottinette électrique) sont, à l’heure actuelle, interdits sur les voiries publiques.

Toulouse trop en retard

Pour Michel Colombié, vice-président d’EuroSud Team, une association de veille stratégique et de lobby en faveur des grands projets de transport, le constat est amer : « Il ne se passera pas grand-chose d’ici dix ans, et c’est regrettable. » Pour ce spécialiste de la logistique urbaine, la question n’est pas de savoir quelles technologies seront utilisées mais quels seront les aménagements dédiés. « Avant même de savoir si on livre avec des drones, des navettes autonomes ou des robots il faudrait imaginer l’espace dans lequel ils vont circuler, et ce n’est pas fait. Personne n’y réfléchit ! Il n’y a aucun aménagement urbain. On devrait déjà donner les premier coups de pelle, et on n’a même pas fait d’études et d’enquête publique. Personne dans le personnel politique n’a de vision globale sur le long terme », souffle-t-il. Et de proposer : « Il faudrait utiliser les espaces qui existent déjà comme les voies de tram, de train, de métro. On peut imaginer que la nuit, ces voies servent à la livraison. Le futur téléphérique pourrait alimenter Rangueil en médicaments, en imaginant, sous la cellule passager, un espace dédié à la marchandise. »

Selon Michel Colombié, les drones, en revanche, pourraient voler, mais pas en centre-ville. « Les drones serviront à alimenter les bases périphériques comme celle de Fondeyre, pour remplacer les camions de livraison qui seront bloqués dans les bouchons sur le périphérique ! Un couloir sécurisé de drone entre la zone logistique de Montbartier et celle de Fondeyre via le canal et la Garonne, aurait du sens. »

Shopping : plus de boutiques « expérientielles » ?

Afin de comprendre comment nous ferons du shopping dans dix ans, il convient de distinguer deux types de consommation : l’acte contraint (la lessive, l’essuie-tout, autrement dit « les courses ») et le shopping (l’habillement notamment, qui implique un fort engagement émotionnel et social). « Les courses, qui demandent du temps, une charge cognitive, et ne procurent plus aucun plaisir, disparaîtront » , prédit Jean-Paul Crenn. « Elles seront automatisées. Les courses arriveront chez vous, vous n‘aurez même plus à aller au drive. Il y aura aussi le développement des livraisons dans le coffre de voiture, ce qui existe déjà aux États-Unis. Le livreur repérera votre véhicule grâce à sa position GPS ainsi qu’avec la plaque d’immatriculation et une photo. Pour déverrouiller le coffre, il passera par un service chiffré fourni par les constructeurs. Quand vous reprendrez votre voiture, les courses seront dedans. »

Pour autant, cela ne signerait pas la mort du centre-ville, qui serait davantage occupé par des boutiques expérientielles : « Des magasins dans lesquels on ne vient pas forcément acheter mais goûter, tester, échanger avec des passionnés, faire réparer, passer un moment », décrit le président de la Fédéo. Ceux qui l’ont déjà compris s’appellent Apple Store ou Nespresso. La marque de Labège Terre de Pastel se positionne également sur ce créneau avec l’ouverture rue Sainte-Ursule à Toulouse d’une boutique immersive autour des métiers d’art du pastel. « Nous sommes convaincus que la fin des grands centres commerciaux approche et nous misons sur le retour aux petites boutiques de centre- ville. On y vient pour partager une expérience, découvrir une entreprise, un univers », assure son fondateur Jean- Jacques Germain. Enfin, les marchés couverts du type Victor-Hugo ou Carmes pourraient développer la restauration, « comme ça se fait à New York, à Turin ou même aux halles de Sète », décrit Michel Colombié, « avec des tables et chaises réparties dans le marché, où l’on peut s’installer avec des mets achetés partout dans le marché ». Ce sera peut-être la vocation de la future halle gourmande de la Cartoucherie. Avec une condition néanmoins : « Il faut que les centres-villes soient accessibles, avec des parkings en périphérie, gratuits en période de fêtes et de soldes, et non pas en plein mois d’août quand Toulouse est vide ! De ces parkings doivent partir des transports en commun pratiques pour aller au centre. Il faut des grandes avenues piétonnes, des places, des fontaines, des trottoirs propres. Bref, un cadre agréable », conclut Michel Colombié. Avis aux futurs édiles.

Sophie Arutunian

—> Retrouvez l’intégralité du dossier Toulouse en 2030 dans le magazine actuellement en kiosques ou sur la boutique en ligne de ToulEco !