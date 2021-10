Communication. L’agence toulousaine Couleur Citron devient Jaune

L’agence de communication toulousaine Couleur Citron vient de changer de nom. Elle annonce désormais clairement la couleur et s’appelle Jaune. L’entreprise a été fondée il y a trente ans par l’entrepreneur Thierry Leblanc. Celui-ci a vendu son entreprise à Clever Age en 2019, les trente collaborateurs de Couleur Citron rejoignant les 300 employés du groupe.

Depuis le début de 2021, l’agence Jaune est dirigée par Julie Le Hiress et Nicolas Pellichero. Les activités de Jaune sont partagées entre l’Occitanie (30%) et le reste de la France (70%). Parmi ses clients, Gîtes de France, Jeff de Bruges, La Banque Populaire Occitane, etc. L’agence toulousaine revendique des résultats en progression en 2021, avec un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros contre 2,2 millions en 2020. Côté projets, Jaune prévoit de s’installer en centre-ville de Toulouse dans le quartier Compans-Caffarelli.