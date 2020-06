”Sororistas - les femmes écrivent le monde de demain” est un concours d’écriture destiné à donner la parole aux femmes de la francophonie et à rendre visible leurs idées. Il est organisé par les Sororistas, un collectif né à Toulouse et engagé pour la juste place des femmes. Bousculées par la crise du coronavirus et convaincues que les femmes ont plus que jamais un rôle à jouer dans la transformation du monde, elles leur proposent d’écrire un court texte de cinq pages maximum en se projetant mentalement à la fin des années 2020.

Le thème : "Nous sommes le 31 décembre 2030... Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à la fin de cette décennie qui a débuté avec la pandémie Covid-19, impactant la terre entière. À travers un récit libre (journal, nouvelle, reportage, etc.), vous partagez votre imaginaire, vos convictions ou vos analyses. Vous racontez ce que vous avez vécu depuis le confinement de 2020 et ce qu’est devenu le monde. Par l’écriture, vous participez à la création d’un monde nouveau".

Concours d’écriture Sororistas, textes à envoyer avant le 17 août. Informations : https://www.sororistas.fr