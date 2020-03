Le cabinet toulousain SpringLab propose une conférence sur le thème « Vers des entreprises qui créent de l’impact » le 25 mars à La Cité.

« Et si l’innovation, les projets d’entreprise, quels qu’ils soient, pouvaient avoir cette double ambition de développer une activité, un produit, un service... Tout en ayant un impact positif sur la société, l’environnement, les individus ? Et si le changement était une option impérative ? » interrogeront les speakeuses Vanessa Vierling et Laura Sautereau.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour SprinLab de présenter l’ensemble de sa programmation 2020 et ses actions au sein de La Cité.

Conférence Springlab à La Cité, le 25 mars à 18h. Inscriptions sur le site de l’événement