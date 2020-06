L’agence toulousaine Seuil architecture organise cette année son Seuil Evénement, sous la forme d’un event live, conférence-débat ouverte à tous et à vivre sur internet. Comme chaque année, ce rendez-vous sera l’occasion de partager les analyses et visions de l’agence sur l’architecture et l’urbanisme, en croisant les regards d’acteurs aux valeurs environnementalistes.

S’inspirant de la lettre ouverte que Leslie et Philippe Gonçalves, co-fondateurs de Seuil architecture ont imaginé écrire à leurs enfants en 2035 (Vous léguer nos vi(ll)es post-Covid-19, sur une terre régénérée), ce rendez-vous en ligne sera l’occasion de prolonger et partager les visions de la ville post-covid19 avec trois acteurs et/ou observateurs du changement :

Dominique Gauzin-Muller, professeure honoraire de la chaire Unesco-CRAterre des cultures constructives et enseignante à l’Ensa de Strasbourg et à l’Université de Stuttgart, spécialiste d’une approche éco-responsable en architecture et en urbanisme (Manifeste pour une frugalité heureuse et créative)

Emmanuel Druon, directeur de Pocheco, fabricant d’enveloppes et cabinet de conseil accompagnant les entreprises dans leur projet de transition écologique, auteur de L’écolonomie 2, la transformation créatrice

Yann Ferguson, docteur en sociologie à l’Icam Toulouse, chercheur Il interviendra en tant que Grand témoin de l’événement.

« Inspire la vi(ll)e d’après », le 2 juillet à 11h. Renseignements sur le site de Seuil Architecture