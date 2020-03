Le cluster Trans Ten organise une conférence-débat avec pour thème « les motorisations d’aujourd’hui & de demain », le mercredi 4 mars au centre des congrès Diagora-Labège. Ce cluster s’est positionné sur l’accompagnement des transporteurs routiers dans leur mutation énergétique et numérique.

« Cette année, alors que les ZFE (zones à faible émissions) se multiplient dans les villes et que les donneurs d’ordres sollicitent de plus en plus les transporteurs pour réduire leur empreinte carbone, nous souhaitons vous informer sur les différentes motorisations alternatives proposées par les constructeurs d’utilitaires, de poids lourds et d’autocars, mais aussi les solutions en développement », indique les responsables du Trans Ten. À cette occasion, le projet de ZFE sur Toulouse sera présenté.

Conférence-débat, mercredi 4 mars 2020 de 10h à 13h au centre des congrès Diagora-Labège. Informations : sur le site du cluster Trans Ten