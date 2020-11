Confinement : la SNCF adapte son offre en Occitanie

Depuis le 7 novembre, l’offre de la SNCF est fortement réduite en Occitanie pour s’adapter à la baisse de fréquentation très importante due au nouveau confinement, qui limite la circulation des individus sur tout le territoire. Seulement trois TGV Inoui/Ouigo sur dix et un Intercités sur dix circulent tous les jours. Tous les billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’au 4 janvier 2021. Les voyageurs ayant réservé un billet pour un train annulé sont avertis au moins 48 heures avant le départ. Ils seront placés sur un autre train ou remboursés sans frais. Les services de restauration à bord sont désormais suspendus.

Les TER sont en revanche un peu plus nombreux en Occitanie la semaine pour permettre les déplacements de tous ceux qui ne peuvent pas télétravailler : sept trains sur dix en moyenne. Le week-end, le taux de TER diminue fortement pour arriver à trois trains sur dix. Des informations sur les horaires et sur les tarifs sont à retrouver sur le site TER d’Occitanie. Les voyageurs pourront retrouver chaque jour, à 17 heures au plus tard, les horaires des circulations du lendemain.