Marketing. Comment la crise conforte la stratégie de Novadial

Centré autour de solutions de relations clients et de transformation digitale des PME ou ETI, Novadial accélère son offre basée sur des outils de selfcare ou digital care. En clair, l’entreprise encourage les PME à digitaliser les réponses à leurs clients, via des chatbots ou voicebots, ou à dématérialiser par exemple les prises de rendez-vous à la manière d’un Doctolib. « Une autonomie de gestion de la relation clients qui permet à la fois des réponses simples et réactives aux demandes mais aussi un soulagement des chargés de clientèle des tâches à moindre valeur ajoutée. L’humain aura toujours sa place mais différemment », souligne Stéphane Calzado, président fondateur de Novadial. L’entreprise est basée à Ramonville-Saint-Agne, près de Toulouse.

Une stratégie que le dirigeant estime opportune avec la crise du Covid-19 qui pousse les entreprises à fonctionner à distance avec leurs collaborateurs. « Nul besoin ainsi d’avoir l’ensemble des conseillers clients regroupés sur une plateforme commune. Avec ces outils automatisés d’aide à la décision, ils peuvent travailler depuis leur domicile plutôt qu’en présentiel. L’organisation est plus souple, plus productive aussi avec un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. »

Le Stade Toulousain, client historique

Le Stade Toulousain, premier client historique de Novadial en 2003, fait toujours partie des clients de référence de l’entreprise. « Nous devions alors proposer au club sportif des canaux alternatifs à la billetterie ou au site internet pour mieux gérer la relation entre les abonnés, les spectateurs et les joueurs. La première étape a été de mettre en place des serveurs téléphoniques vocaux. Le Stade Toulousain n’était qu’une PME de quelques dizaines de personnes alors qu’il comptait 30.000 spectateurs. C’est souvent ce problème de disproportion entre la taille d’une PME et le nombre de ses clients, de plusieurs centaines de milliers à des millions, que nous aidons à résoudre », explique Stéphane Calzado.

Présent à Toulouse et à Paris, Novadial réalise 70% de son chiffre d’affaires, établi à 4,5 millions d’euros en 2019, en Île-de-France. La croissance moyenne annuelle de 10% devrait être revue en 2020 pour une stabilisation du chiffre d’affaires. « Rien qu’en mars et avril, notre activité a baissé de 70% car nos clients fonctionnent en service réduit lié à la chute de la consommation », indique Stéphane Calzado. Pour autant, le recrutement de trois à quatre collaborateurs supplémentaires pour étoffer l’équipe d’une vingtaine de salariés est toujours d’actualité.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Stéphane Calzado, président de Novadial. L’entreprise travaille avec de grands éditeurs de logiciels de relations clients pour les rendre accessibles aux PME ou ETI. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.