Covid-19. L’Université Toulouse Paul Sabatier lance une collecte de dons en ligne

La fondation Catalyses de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier se mobilise contre le Covid-19 et lance une collecte de dons en ligne sur le site www.catalyses.fr. Les fonds collectés seront reversés aux personnels soignants du CHU de Toulouse. Ils seront utilisés pour agrémenter le quotidien des équipes après cette période si éprouvante (équipements pour leurs offices, organisation de moments de convivialité, opération de team building, etc.).

Cette action servira également à gratifier les étudiantes et les étudiants volontaires qui se sont mobilisés auprès du CHU de Toulouse. Enfin, cette collecte sera utilisée pour aider les étudiantes et les étudiants fragilisés par la crise du Covid-19. Les fonds seront investis pour réduire la fracture numérique à laquelle certains se retrouvent confrontés (achat de portables, cartes sim 4G, etc.).