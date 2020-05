Covid-19. Les acteurs de la restauration ferroviaire et aérienne se font entendre

Les trois principaux acteurs de la restauration ferroviaire et aérienne, Newrest, basé à Toulouse, Servair et LSG, s’allient pour créer l’Alliance des métiers de la restauration aérienne et ferroviaire (AMRAF). Elle représente plus de 12.200 emplois en France et accuse une perte de 93% de son chiffre d’affaires depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19.

L’ AMRAF demande « à être considérée par les pouvoirs publics et associée aux discussions menées avec les professionnels des secteurs du tourisme, de la restauration et des transports, et à bénéficier des mesures étudiées pour venir en aide à ces secteurs ».

Ainsi, l’alliance demande à ce que ses entreprises puissent bénéficier des annulations de charges sociales et fiscales, du maintien de la prise en charge du chômage partiel dans les conditions actuelles au-delà du 1er juin, ainsi que des mesures spécifiques qui seront prises dans le cadre du plan de relance en septembre.