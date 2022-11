Aérien. Newrest dépasse sa performance financière d’avant Covid

Le groupe toulousain Newrest, spécialiste de la restauration dans l’aérien (catering, buy-on-board, duty free à bord) et le ferroviaire, cofondé en 1996 par Olivier Sadran et Jonathan Stent-Torriani, annonce avoir réalisé cette année une performance financière solide marquée par une augmentation de 84 % de son chiffre d’affaires par rapport à 2021.

Ces résultats permettent au groupe de dépasser sa performance financière de 2019, année de référence pré-Covid : Newrest surpasse significativement ses ambitions financières en réalisant un chiffre d’affaires supérieur de 19 % à son chiffre d’affaires budgété et de 10 % de plus que son chiffre d’affaires de 2019. Le groupe a entamé l’exercice 2021-2022 en ayant gagné de très nombreux clients et renouvelé des contrats majeurs qui assurent à l’entreprise 3,3 milliards d’euros de revenu supplémentaire sur les sept prochaines années, notamment aux États-Unis. L’Europe et la France restent ses premiers marchés. Newrest prévoit un chiffre d’affaires consolidé en hausse de plus de 15 % en 2022-2023.