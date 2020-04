Covid-19 : des dirigeants toulousains lancent un réseau d’entraide, Solidarité Business

À Toulouse, des dirigeants se mobilisent et regroupent leurs compétences à travers l’initiative Solidarité Business pour accorder bénévolement du temps à tous les dirigeants qui le souhaitent, pour les écouter et répondre à leurs interrogations (trésorerie, rebond après la crise, organisation et stratégie, etc.). Les membres de cette alliance accordent aux dirigeants des entretiens d’une quarantaine de minutes par téléphone ou visio conférence.

« Notre objectif est de montrer au dirigeant qu’il n’est pas seul, que des ressources sont disponibles pour traverser cette période et que la suite s’anticipe. Solidarité, ressources et capacité d’écoute fondent l’ADN de notre alliance », explique Christelle Rigollier, conférencière et coach de dirigeants, à l’initiative de Solidarité Business.

Plus d’infos : www.alchibiz.com/solidarite/ ou solidarite.business@gmail.com