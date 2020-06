Haute-Garonne. Création de deux centrales agrivoltaïques à Seysses

Le fonds Midi Energy, détenu à 100% par la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées et géré par sa filiale Midi 2i, vient de prendre une participation à hauteur de 24,5% dans la société Seysses-Solagri aux côtés de Solveo (51%) et de l’Arec, l’Agence régionale énergie climat Occitanie (24,5%). Le projet porte sur la construction et l’exploitation de deux centrales photovoltaïques d’une puissance de 13MW à Seysses dont la production annuelle d’électricité atteindra 16.545 MWh, soit l’équivalent des besoins énergétiques de 2384 français.

Ces fermes agrivoltaïques présentent la particularité d’abriter l’une des seules productions de Ginseng en Europe, dont les racines sont largement utilisées dans le secteur de la santé et de

la phytothérapie. La production de ginseng sous les serres sera réalisée par France Ginseng, qui vend ses produits sous la marque Jardins d’Occitanie. Pour accompagner et soutenir ce projet,

un financement participatif est proposé au grand public.

C’est le deuxième investissement du fonds Midi Energy, créé en 2019, après une première prise de participation en co-investissement avec Engire et l’Arec Occitanie dans le projet d’ombrières photovoltaïques des parkings du Meett (nouveau parc des expositions de Toulouse) d’une puissance de 4,6 MW.