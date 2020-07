L’an dernier, l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées a connu un trafic en hausse

L’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, propriété depuis 2007 du syndicat mixte Pyrénia, regroupant trois partenaires (la région Occitanie, le département des Hautes-Pyrénées et la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées), communique les chiffres de son activité.

Il enregistre un trafic à 81% en flux entrant, « en relation notamment avec les sanctuaires de Lourdes et les activités touristiques ». Il était de 466.325 passagers en 2019 qui se répartissent en trois catégories de passagers : vols réguliers européens, liaison Tarbes-Lourdes/Paris-Orly et vols charter.

Par ailleurs, l’aéroport accueille une activité entrainement et d’essais importante pour le compte d’Airbus, de la DCA et de l’armée. C’est aujourd’hui le troisième aéroport d’Occitanie, après Toulouse et Montpellier.

À noter que depuis 2009, l’essor de la société Tarmac-Aerosave contribue à dynamiser la plateforme dans le cadre de ses activités de maintenance, de stockage et de maintien d’avions en conditions opérationnelles. Depuis 2011, l’activité « aviation d’affaires » a également été soutenue avec la construction d’une aérogare spécifique, nécessaire au développement commercial de la Société Daher et divers prestataires de services.

Le syndicat mixte Pyrénia a cette année intégré la nouvelle Société publique locale aéroportuaire régionale (SPLAR) qui succédera, par délégation de service public, et pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2021, à l’actuel délégataire Edeis. La SPLAR gère déjà les aéroports de Carcassonne et de Perpignan-Rivesaltes depuis le début de l’année.