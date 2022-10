Culture. Fabien Lhérisson, nouveau directeur du Metronum à Toulouse

Fabien Lhérisson a été nommé directeur du Metronum, lieu des musiques actuelles à Toulouse, et du Festival Rio Loco. Le Metronum possède deux salles de concert de 600 et 200 places, trois studios de répétition et d’enregistrement.

Depuis 2013, Fabien Lhérisson est directeur du lieu de musiques actuelles Le Plan, en Ile-de-France. Diplômé en histoire et géographie de l’Université Paris 8 (Aménagement du territoire / urbanisme et géopolitique interne), il a notamment été chargé de cours en Master de musicologie, a exercé des missions d’expertise pour le ministère de la Culture et il a été jury pour de nombreux concours et tremplins musicaux nationaux (Concours national Jazz à la Défense, Festivals Jazz en Avignon, Chorus des Hauts de Seine...).