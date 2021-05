Le festival toulousain Rio Loco revient sur scène

En 2019, il avait enregistré plus de 60.000 visiteurs. Annulé en 2020 en raison de la pandémie mondiale, le festival Rio Loco, programmé du 13 au 20 juin prochains à la Prairie des Filtres, sera cette année l’un des premiers en France à retrouver son public. Mais cette édition Afrika, labellisée dans le cadre de la Saison Africa2020, portée par l’Institut Français, va se dérouler dans une configuration inédite, adaptée aux contraintes sanitaire. Plus étalés dans le temps, sur une semaine contre quatre jours habituellement, les concerts se feront assis, avec le masque et à jauge réduite, 2800 personnes par scène sur le site Pont-Neuf et 400 sur la scène Garonne.

Très dense, la programmation de cette 26e édition, préparée depuis deux ans maintenant, propose un grand tour d’horizon de la scène contemporaine africaine avec des artistes provenant de plus de vingt pays. Aux côtés de têtes d’affiche comme Gaël Faye, Amadou et Mariam ou Fatoumata Diawara, de nombreuses voix émergentes se produiront pour la première fois en France à l’image des Mamans du Congo ou du groupe de hip hop ghanéen Fokn Bois.