Cybersécurité : mise à disposition gratuite d’un « Kit Cyber Covid-19 »

Les membres de l’association Hexatrust Occitanie, à l’initiative d’iTrust, société toulousaine de services et d’édition de logiciels de cybersécurité, ont décidé de mettre à disposition gratuitement leurs solutions (outils et conseils) pour « permettre à tous les Français de télétravailler en toute sécurité » et « d’assurer également une mission de soutien aux organisations publiques et privées essentielles à la nation parmi, notamment, les secteurs de l’alimentation, la santé, l’énergie, le transport, les Telecom et régalien ».

« La crise sanitaire du Covid-19 impose aux entreprises une réorganisation du travail, qui rend fragile la protection du système d’information face aux menaces importantes ou aux erreurs de traitement numérique », indiquent les responsables d’Hexatrust. « Les piratages informatiques profitent, en effet, de la période pour pénétrer les systèmes et faciliter leurs démarches illégales. Le télétravail est un sujet à risque pour les organisations en termes de Cybersécurité et il convient de le sécuriser et le faciliter tout en conservant un haut niveau de confidentialité et de disponibilité. »

A noter que l’État met à disposition des particuliers et des entreprises un portail, cybermalveillance.gouv afin de porter assistance aux victimes d’actes cybermalveillants.