Cykl, la nouvelle marque de vélos en titane

C’est une passion qu’Antoine Delmur a depuis tout petit : le vélo. Lors de ses études à l’école des beaux-arts à Saint-Etienne, il fabrique son propre deux roues et c’est un tel succès qu’il en vend même à sa famille « Mon entourage m’appelle monsieur vélo ». Après plusieurs années dans le marketing, Antoine Delmur décide de changer de voie, « C’était durant le confinement, j’ai 40 ans et je veux faire quelque chose de mes mains ». Il construit alors son premier vélo en titane, puis d’en vendre un deuxième sur Leboncoin. « j’avais eu plus de 200 demandes et je me suis dit qu’il y avait un marché à exploiter ». En 2022, Antoine décide donc de lancer sa marque à Montpellier : Cykl avec déjà dix modèles.

Des vélos en titane légers et résistants

Tous les vélos sont en titane, une matière qui ne rouille pas et dont les propriétés mécaniques sont plus performantes qu’un vélo en carbone. « Nos vélos sont personnalisables, si le client a besoin de pédales plus grandes ou d’une pièce spécifique, on peut lui fabriquer ». Antoine propose dix modèles que vous pouvez essayer dans son showroom, rue La Martine à Montpellier. Il est aussi possible de partir d’une feuille blanche pour construire un vélo sur mesure.

En plus d’être performants, ils sont très légers, entre six à sept kilos, mais le titane a un coût : il faut débourser entre 3 200 jusqu’à 12 000 euros pour acheter un deux-roues. Pour le moment, Antoine n’a pas le choix, la fabrication des pièces se fait en Asie, « C’est très dure de trouver une industrie en France, le savoir faire est en Asie ».

Développer l’industrie à Montpellier

Antoine compte bien faire évoluer ce marché fleurissant dans la région. Leur local étant devenu trop petit, l’entreprise va bientôt déménager avec une autre marque de vélo afin de créer une synergie. « On aimerait créer un réseau commun avec toutes les entreprises en lien avec le vélo et avoir un pôle fort en Occitanie ». L’entrepreneur souhaite aussi développer l’industrie et pourquoi pas fabriquer une partie des pièces, comme les roues ou les pédales en France.

Adèle Chiron

Sur la photo : L’un des modèles de la marque de vélo Cykl - créditas : Antoine Delmur.