Daher et la région Occitanie s’engagent pour le développement de la filière logistique industrielle

C’est dans un contexte économique perturbé que la région Occitanie et le groupe Daher s’engagent pour le développement, la transformation et le maintien des compétences logistiques sur le territoire. Le plan de relance de l’économie régionale vise notamment à sécuriser la chaîne de valeur industrielle (ETI, PME, start-up…) en développant de nouvelles approches collaboratives entre clients et fournisseurs, en accompagnant les mutations et innovations de la filière de la logistique, tout en réduisant son impact environnemental, très consommateur d’espace. Une approche collective et nécessaire selon le groupe Daher pour entamer la transformation de la filière. C’est dans cette démarche que les deux acteurs annonçaient le 10 mars dernier avoir conclu un accord de partenariat, d’une durée de 5 ans renouvelable, afin de développer et d’accompagner la transformation de la filière de la logistique industrielle occitane.

150 ans d’histoire et de leadership dans la logistique industrielle

« En tant qu’avionneur, Daher connaît bien tous les enjeux d’optimisation des flux en amont des chaînes d’assemblage et de la nécessaire intégration digitale de la supply chain », rappelle Didier Kayat, directeur général de Daher. En effet, fort de son expertise fondée sur plus de 150 ans d’histoire et de son leadership dans la logistique industrielle, le groupe bénéficie d’une légitimité indéniable et souhaite aujourd’hui ouvrir son centre d’excellence logistique Corlog, situé à Cornebarrie, à un ensemble d’acteurs industriels concernés par l’amélioration des chaînes logistiques. « La signature de ce partenariat avec la région Occitanie scelle l’ancrage régional de Daher, au cœur de la filière aéronautique française. Il constitue une marque de reconnaissance de notre rôle clé, de notre savoir-faire et de notre qualité d’expertise de logisticien au sein de cette filière, mais aussi une marque de confiance dans notre capacité d’innovation, amplement démontrée au fil de notre longue histoire », ajoute le directeur général de Daher.

18.000 m2 d’innovation pour la logistique du futur

À travers ce partenariat, l’objectif est de construire un projet ambitieux et fédérateur au service de la filière de la logistique industrielle en Occitanie. Pour cela, un nouveau lieu ouvert de 18 000 m2 au sein de la plateforme Corlog sera dédié à innovation pour la logistique du futur. Un espace spécifiquement réservé au développement technologique et à l’innovation collaborative, dans lequel PME, start-up et académiques pourront y expérimenter et y préparer l’industrialisation et le déploiement des technologies de demain. Des projets de R&D collaboratifs seront lancés au sein de la plateforme d’innovation ouverte et collaborative de Corlog afin de répondre au double enjeu de fluidification/sécurisation des supply chains et de réduction de l’empreinte environnementale de la logistique.

Miser sur le capital humain et la formation

Autre ambition de la plateforme d’innovation ouverte et collaborative, celle de proposer des programmes de formation dédiés afin d’accompagner la mutation des métiers de la logistique, en lien notamment avec le déploiement des technologies numériques et robotiques. La Région mobilisera son dispositif Innov’Emploi, afin de soutenir les projets d’expérimentation et d’innovation, mais aussi de concevoir des formations répondant aux besoins du secteur et aux changements liés à l’évolution des métiers, fortement impactés par la transformation digitale et le déploiement de nouveaux outils numériques.

Sur la photo : le site de Daher près de Toulouse. Crédits : Daher.