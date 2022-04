Dallard Automobiles signe un partenariat avec Speedy

L’enseigne de réparation et d’entretien automobile Speedy et le groupe haut-garonnais Dallard Automobiles ont signé un partenariat. Ce dernier prévoit la cession et l’exploitation de sept centres Speedy existants (quatre à Toulouse, un à Pau, un à Tarbes et un à Anglet) et un programme d’ouverture de nouveaux centres dans la région Sud-Ouest. Ce contrat a été signé par Éric Terefenko, président du groupe Speedy, et Philippe Dallard, président du groupe Dallard.

Le groupe Dallard, qui existe depuis cinquante ans et représente les marques Citroën, DS et Suzuki, compte aujourd’hui environ 160 collaborateurs dans cinq établissements de la région toulousaine ainsi que du Pays basque.