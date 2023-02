Daniel Cuchet, nouveau directeur technique d’ATR

Le constructeur aéronautique ATR, dont le siège est à Blagnac, a nommé Daniel Cuchet à la direction technique. Depuis janvier, il était déjà « Head of Design Organisation » et occupait depuis 2019 le poste d’ingénieur en chef chez ATR. Il rejoint le comité exécutif d’ATR et sera sous la direction directe de la présidente exécutive d’ATR, Nathalie Tarnaud Laude.

Daniel Cuchet a débuté sa carrière en 1991, en tant que directeur technique dans une start-up aérospatiale de haute technologie spécialisée dans les drones militaires. Début 2003, il a rejoint Airbus Group en tant qu’ingénieur en chef et chef de la conception au sein de la division Défense et Espace et a travaillé quatre ans en Allemagne. Il a ensuite poursuivi sa carrière en France en tant que responsable de la gestion de tous les programmes militaires de drones au sein du groupe Airbus, avant de rejoindre la division commerciale en tant que responsable des dérivés militaires.