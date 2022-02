Data. Le Toulousain Stordata nomme un “district manager” pour mieux se développer

Stordata, société toulousaine spécialisée sur le marché des solutions de gestion de données numériques, annonce la nomination de Frédéric Chollet-Bilger au poste de “district manager”. Son rôle sera de piloter l’activité régionale de l’entreprise sur le Sud-Ouest. Expert en numérique, il a occupé des postes importants dans des groupes comme Allium et SCC France, où il était dernièrement directeur d’agence sur la région Rhône-Alpes.

Stordata va prochainement agrandir ses locaux de Toulouse et l’agence ambitionne « de renforcer ses équipes commerciales dans les prochains mois, sur Toulouse mais aussi sur Bordeaux », où sa présence était jusqu’ici essentiellement technique. À ce jour, le groupe réunit 170 collaborateurs répartis sur six agences et assure la maintenance de plus de 2500 installations, principalement en France.