Le collectif Stop Gravières organise une marche au fil de l’eau entre le 21 et le 24 septembre, avec conférences, tables rondes et projections, afin de protéger la principale nappe souterraine de l’ouest de l’Occitanie. Trésor géologique hérité des glaciers du quaternaire, cette ressource en eau provenant des Pyrénées, filtrée par les sables et les galets, est l’une des plus pures de la région. Elle contribue au débit de l’Ariège et de la Garonne et alimente en eau potable un grand nombre d’Ariégeois et de Toulousains.

Une nappe aujourd’hui menacée par l’exploitation des sables et des galets alluvionnaires, accompagnée par l’enfouissement de déchets dans les eaux souterraines selon le collectif Stop Gravières, qui, outre cette marche, prévoit un rassemblement à Toulouse, le 24 septembre, sur l’Ile du Ramier avec des prises de parole d’élus, de scientifiques et d’agriculteurs avant une marche vers le capitole. Plus d’information en ligne.

