Toulouse. Début des travaux au parc relais de Basso-Cambo

Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc et Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités et de Tisséo Ingénierie, ont donné en fin de semaine dernière le coup d’envoi des travaux du parc relais de Basso-Cambo en présence de Philippe Perrin, président de Tisséo Voyageurs. Le parc existant s’agrandit grâce à la construction d’un parking de cinq étages qui abritera 480 places de stationnement pour permettre aux utilisateurs de la ligne A du métro et du pôle bus un rabattement sur les transports en commun.

Le parking existant sera lui réaménagé. Il comptera soixante-dix places pour les véhicules légers et une aire de covoiturage. L’installation de bornes de recharge électrique sera opérationnelle en 2023, en complément de celles qui seront installées d’ici-là dans les parcs relais de Borderouge, Balma-Gramont et Ramonville. Deux offres de recharge y seront proposées, normale en quelques heures ou rapide en moins d’une heure.

La capacité totale de stationnements sera de 780 places sur l’ensemble du site après les travaux fin 2022. Elle sera ainsi augmentée de 60%.