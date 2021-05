Dejbox, la cantine digitale arrive en Hérault

Dejbox, spécialisée dans la livraison de repas en entreprise, annonce l’arrivée de son service en Occitanie, dans le département de l’Hérault. La cantine digitale propose une variété de plats cuisinés pour moins de 10 euros. Pour ce lancement, Dejbox desservira les villes de Montpellier, Pérols, Castelnau-le-Lez, Grabels, Saint-Jean de Védas, Vendargues, Sète, Nîmes et Béziers.

À Montpellier, l’entreprise desservira les zones de bureaux des parcs Millénaire, Eurêka, 2000 et de la zone Garosud. Dejbox a pour ambition de répondre aux besoins de 500 entreprises locales d’ici les six prochains mois. Dejbox fait le choix de soutenir et de collaborer avec des artisans et restaurateurs locaux pour la réalisation de ses plats. Au menu, des spécialités régionales, bagels, burritos, menus japonais ou bobun.