Airbus inaugure à Toulouse son usine ​d’assemblage des ​A321 en grande pompe

Airbus renoue avec le succès. Et le fait savoir. ​Plus de deux semaines après le salon international du Bourget, qui s’est soldé par la victoire de l’avionneur européen sur son rival américain en nombre de commandes, ​Guillaume Faury ​en remet une couche. Toujours au nez de Boeing, qui a arrêté la production du 757 en 2004 et ne lui a pas donné de successeur. Depuis​,​ le géant américain a abandonné son projet d’avion dit « milieu de marché » (MMA), laissant un ciel dégagé à Airbus​.​

Preuve de la joie du dirigeant d’Airbus : une cravate rose noué à son cou. "Je vois la vie en rose", a-t-il ​déclaré depuis l’estrade face à ​quatre ministres, des élus locaux et une kyrielle de salariés​ réunis lors ​de l’inauguration de l’usine d’assemblage final de l’A321​ LR​​​, ce lundi 10 juillet.​ ​Ce monocouloir de la famille A320 ne disposait pas de ligne d’assemblage en France. Une anomalie désormais corrigée. ​​Il y ​a deux ans,​ en mai 2021, ​l’avionneur décidait de transformer l’usine Jean-Luc ​Lagardère​ à Blagnac, ​qui assemblait l’A380, en un site industriel moderne​ ​et innovant : ​​contrôle numérique de la production à l’aide de tablettes et de smartphones​,​ logistique automatisée pour la distribution des pièces, utilisation de robots légers pour l’assemblage des sections de fuselage, etc.

"Cette usine vient répondre à la montée en cadence des A320, le plus gros succès de l’aviation", s’est félicité ​Guillaume Faury, qui rappelle que ​le groupe a engrangé​ 8000​ commandes de ce​ moyen-courrier, dont 4000 dans la version A321.

"Solidaires de la filière"

L’usine Lagardère est ​à l’aube de sa nouvelle vie. Le sit​e​,​ qui emploie pour l’heure 500 personnes, devrait rapidement monter ​en​ cadence​.​ Une seconde ligne est également envisagé​e pour absorber les A320 assemblés jusque-là sur le site de Saint-Martin-du-Touch, près de Toulouse.

Défenseur de la réindustrialisation, Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie,​ a ​​fait de la réussite d’Airbus un exemple​ ​pour illustrer la stratégie du gouvernement. « La désindustrialisation est une faute politique et économique. On relance l’industrie sur tout le territoire français. Et il faut suivre la recette d’Airbus pour former, produire et innover », a-t-il déclaré​ à l’occasion de la cérémonie​​, rappelant que l’État a injecté 2,3 milliards d’euros en soutien au secteur en pleine turbulences et s’apprête à verser 300 millions d’euros de crédits annuels au Corac (Conseil pour la recherche aéronautique civile) jusqu’en 2027.

Un coup de pouce assorti​ cependant​ d’une condition négociée que doivent respecter​ les donneurs d’ordres, ​a averti le ministre. « Nous attendons qu​e Airbus et Safran​​​ soient solidaires de toute une filière en absorbant les coûts des matières premières et de l’énergie », a précisé Bruno Le Maire​​ à ToulÉco en marge de la cérémonie.

Audrey Sommazi

Sur les photos : Airbus a inauguré sa nouvelle chaîne d’assemblage final de la famille A320 à Toulouse lors d’une cérémonie à laquelle ont assisté le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire, le ministre des Transports Clément Beaune, le ministre délégué chargé de l’Industrie Roland Lescure et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la ruralité Dominique Faure, ainsi que plusieurs centaines d’employés d’Airbus. Photos : Rémy Gabalda -ToulEco