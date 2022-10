Deux Occitans au bureau de la Fédération Unicancer

À l’issue du conseil d’administration d’Unicancer, fédération et réseau des Centre de lutte contre le cancer (CLCC), le Professeur Jean-Yves Blay a été réélu président pour trois ans. Jean-Yves Delord, directeur général de l’Institut Claudius Regaud IUCT-Oncopole de Toulouse et Marc Ychou, directeur général de l’Institut du cancer de Montpellier (ICM), ont tous deux été nommés vice-président de la structure.

Unicancer, dédié à 100 % à cette cause, réunit dix-huit Centres de lutte contre le cancer (CLCC) et deux établissements affiliés. Les CLCC prennent en charge 540.000 patients par an. Unicancerest aussi le premier promoteur académique d’essais cliniques en oncologie, à l’échelle européenne, avec 109 essais cliniques actifs promus, 20.000 patients inclus, 83.000 patients enregistrés dans la base de données Esma.