Digital 113, le cluster des entreprises numériques d’Occitanie, organise une conférence en distanciel autour de la question « Comment recruter des personnes en situation de handicap ? », le 7 juillet prochain. Uniquement réservé aux adhérents, cet événement tendra à encourager à la fois la candidature et le recrutement de personnes handicapées, une population « sous-représentée dans les formations de ce métier » d’après Digital 113.

Un programme bien complet attend les adhérents. Après être revenu sur la définition d’une personne en situation de handicap, les participants se pencheront sur le dispositif d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et les aménagements de poste de travail dans ces conditions. Puis seront expliquées les différentes aides liées à ce type d’embauche. Enfin, les missions et le fonctionnement de ces entreprises numériques adaptées seront détaillés. Informations complémentaires et inscription en ligne.

Jeudi 7 juillet, de 11h30 à 12h30, conférence « Comment recruter des personnes en situation de handicap ? » par Digital 113.