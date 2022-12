Face à la crise énergétique, les communes s’organisent

Rapidement, les communes d’Occitanie doivent innover face à la flambée des prix de l’énergie. Arrêt des travaux, aides aux habitants, rénovation énergétique et fermeture de bâtiments énergivores ; chaque commune tente de s’organiser pour réduire sa consommation énergétique. Certaines collectivités décident de miser sur une modernisation des infrastructures ; une solution moins immédiate, mais plus économe dans la durée. Ces rénovations énergétiques concernent majoritairement les espaces publics, notamment l’éclairage, devenu la cible numéro un des économies d’énergie.

L’éclairage public en ligne de mire

Représentant une facture énergétique importante, l’éclairage public a dû être repensé par de nombreuses communes occitanes : rénovation, abaissement de puissance… Comme Narbonne, par exemple, qui a remplacé chacun de ses anciens lampadaires par des leds bien moins énergivores. Cette nouvelle source de lumière permet à la ville de diviser par trois sa consommation d’électricité, et donc sa facture. Tout comme les villes d’Agde et de Béziers qui ont, elles aussi, rénové le matériel destiné à l’éclairage public. Pour ces trois communes, un programme d’abaissement de l’éclairage entre 60 et 90 % durant la nuit est également mis en place, pour minimiser les coûts mensuels. Ces rénovations énergétiques peuvent concerner de plus petites infrastructures, tout aussi énergivores. En Camargue, par exemple, le camping Aqua Camargue a cherché à économiser sur les frais d’entretien de ses piscines. Les traitements de l’eau et les éclairages ont été modernisés ; 40 % d’économie d’énergie ont été réalisées.

À Montpellier, les transports ont également fait l’objet de transformations. La Métropole teste actuellement des bus électriques de sept marques différentes (dont Iveco, Volvo et Mercedes), afin de remplacer tous ses bus à moteur thermique. Les véhicules sont testés entre le mois de mai et de juillet mais sans voyageurs. Leur poids est simulé par des charges de six tonnes. Les essais actuels permettront à la ville de déterminer celui qui consomme le moins d’électricité, mais qui reste cependant le plus adapté aux besoins des habitants. Le projet Bustram, chiffré à 225 millions d’euros, sera mis en place en 2024. La Ville souhaite acquérir soixante de ces bus électriques.

Des aides ponctuelles et directes aux habitants

Pour certaines communes, la priorité face à cette crise énergétique était de venir directement en aide aux foyers les plus en difficulté. C’est ce qu’a initié la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) au mois d’avril, en distribuant des chèques carburant à ses habitants. Ainsi, ce chèque, plafonné à cinquante euros par mois et calculé en fonction de la facture d’essence de chacun, a été distribué aux habitants ayant une activité salariale depuis au moins trois mois. « Avec ce système de calcul, même les habitants qui sont en télétravail trois jours par semaine peuvent bénéficier de cette aide, mais à moindre coût », explique Raphael Bernardin, maire de la commune. Ce dispositif de lutte face à la crise énergétique a duré trois mois en tout, d’avril à juin, et serait reconductible pour l’automne à venir. « Nous sommes prêts à dépenser 60.000 euros pour ces chèques carburants, et pour le trimestre prochain, nous souhaitons élargir les critères d’éligibilité », annonce le maire.

Des chèques énergies ont par ailleurs été distribués par la Région Occitanie aux foyers les plus modestes pour leur permettre de payer leurs factures d’électricité ou de gaz. Entre 48 euros et 277 euros, ce chèque pourra être utilisé jusqu’en mars 2023 et ce, même en ligne. Des coupons d’aide alimentaire ont aussi constitué des réponses face à cette crise énergétique. Même dans les plus petits villages comme Génolhac, 800 habitants, dans le nord du Gard, cinquième département le plus pauvre de France, des chèques alimentaires ont été distribués. La ville d’Argelès-sur-Mer, en collaboration avec la société Voltalis, propose quant à elle à ses habitants l’installation gratuite d’un boîtier électronique permettant de réguler ses dépenses énergétiques. Via une application mobile, les habitants peuvent contrôler la consommation de leurs appareils énergivores et économiser jusqu’à 15 % sur leurs factures.

Extinctions et reports de chantiers brutaux

Mais face à la flambée des coûts de l’énergie, certaines communes n’ont pas eu d’autre choix que de stopper certaines dépenses non essentielles. La collectivité de Seilh, par exemple, ordonne l’extinction de l’éclairage public de minuit à cinq heures du matin depuis le 1er mai. La ville de Montpellier a également éteint son éclairage durant la nuit sur les sept grandes avenues de son centre-ville. Après calcul, cette extinction permettrait une économie de 396.000 kilowattheures par an. La ville d’Agde, quant à elle, s’est concentrée sur l’arrêt du chauffage de sa piscine municipale. Des reports de chantier ont parfois été inévitables pour certaines collectivités. Ainsi, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a décidé l’arrêt de plusieurs projets, dont celui d’une médiathèque et d’un bassin nordique.

Valentine Marchou

Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.