Le nouveau parc d’exposition de Toulouse accueille la 5e édition du Salon Auto Moto du 9 au 11 septembre pour une exposition de voitures et motos vintages. Une cinquantaine de club participera au « rendez-vous annuel des passionnés d’automobiles de collection ». Professionnels et amateurs pourront partager ensemble leur passion pour la mécanique avec 5 halles d’expositions et plus de 500 véhicules à découvrir. 150 exposants viendront présenter des véhicules de collection, mais également des pièces détachées, des accessoires, des produits d’entretien et des objets dérivés. De plus, les visiteurs profiteront d’animations diverses et d’une vente aux enchères le samedi 10 à 15h.

Les exposants seront variés ; Midi Retro Auto sera présent en collaboration avec « Les belles font leur cinéma ». Ce sera l’occasion pour les amateurs de contempler un panel de voitures du 7e art tel que la camionnette de SOS Fantômes ou les autos de James Bond. L’exposition abritera la 16e édition de FeeRarissime dédié à quarante Ferrari de collection, un baptême auto sera même proposé aux novices pour 50€. Il s’agira également de la célébration du 60e anniversaire de l’Alpine A119, championne mondiale de rallyes. Une nouveauté ; la présence de l’exposant American Day offrira une ambiance typiquement américaine articulée autour de rock’n’roll et de défilés de pin-up pour dévoiler plus de 200 véhicules mythiques. Les véhicules quasi légendaires de l’armée américaine seront exposés tel que les ambulances Dodge, les camions GMC, les anciennes Jeep, etc.

Le 9 septembre de 14h à 21h30.

Le 10 septembre de 10h à 19h30.

Le 11 septembre de 10h à 18h.

Au Meett, informations et tarifs sur le site : www.automoto-classic.com/toulouse/