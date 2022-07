Cueillette, le nouveau restaurant du plus jeune chef étoilé

Oscar Garcia, le plus jeune chef étoilé de France, a inauguré son nouveau restaurant, Cueillette, à Altillac, à la mi-juillet. À la frontière entre le Lot et la Corrèze, le chef a décidé d’ouvrir son second restaurant, avec sa compagne Julie. Originaire de Toulouse, Oscar Garcia se voit remettre sa première étoile à seulement 25 ans, lorsqu’il est à la tête du restaurant La Table d’Uzès. Aujourd’hui, c’est au milieu des vergers, dans un manoir du 19e siècle, que le chef décide de sublimer « les produits et les savoir-faire locaux ».

Après dix-huit mois de rénovation, le restaurant Cueillette peut accueillir une trentaine de couverts ainsi qu’une salle privatisable pour vingt personnes. Le manoir offre également cinq chambres de charme.