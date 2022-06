Les Jardins d’Occitanie dévoilent les secrets de leurs plantes médicinales

Parmi les coquelicots et les bleuets, « les amoureux du végétal » sont invités à découvrir les champs de production des Jardins d’Occitanie, basés à Seysses. Pour cette deuxième édition des portes ouvertes, l’exploitation locale de plantes médicinales partagera « son savoir-faire biologique et traditionnel », le week-end des 25 et 26 juin. Sylvain Latapie, cofondateur des Jardins d’Occitanie, viendra à la rencontre des visiteurs pour leur faire partager « une approche sensorielle des champs ». Sentir la verveine et la sauge, goûter le pavot de Californie et le ginseng seront au programme. « Vivre les choses pour les comprendre », telle est la philosophie de ces portes ouvertes.

Après les sens, viendront les explications : « On souhaite apporter des éléments concrets et factuels aux visiteurs pour leur permettre de bien choisir leurs produits et de savoir en apprécier la qualité », affirme Sylvain Latapie. Les plantes médicinales seront alors détaillées au grand public. Quel usage ? Quelles propriétés ? Comment les cultiver ? Le directeur scientifique de l’entreprise, Yohan Benoit répondra à toutes ces questions techniques.

« On va de la graine au produit fini »



Spécialisé dans les compléments alimentaires en phytothérapie, l’entreprise haut-garonnaise touche au domaine agricole mais également à celui de la recherche et de la médecine naturelle. « On va de la graine au produit fini », se félicite Sylvain Latapie. Alors que 80 % des plantes médicinales consommées en France sont produites en Asie, l’entreprise développe ses cultures de plantes biologiques puis fabrique elle-même ses produits, ensuite distribués en pharmacie ou herboristerie. Concernant les explications médicales, c’est la naturopathe Cynthia Medico qui se chargera d’expliquer au grand public, lors d’une conférence, les usages et les indications en fonction des pathologies. « Elle vulgarise la médecine des plantes à nos visiteurs », explique Sylvain Latapie.

Une plante rare

Mais la star de ces portes ouvertes sera bien le ginseng. Cette plante médicinale originaire d’Asie est « la plus consommée et étudiée au monde », selon l’entreprise. Elle est réputée pour ses nombreuses propriétés anti-fatigue, et ses actifs qui aideraient à la mémoire, aux défenses immunitaires et à la récupération physique. Durant ce week-end, le fondateur des Jardins d’Occitanie dévoilera aussi toutes ses démarches pour trouver les graines de ginseng en Chine, les importer en France, vérifier l’ADN médical puis cultiver les pousses pendant près de sept longues années. « Une expérience unique compte tenu de la rareté du produit », souligne Sylvain Latapie.

Valentine Marchou

Sur la photo : Des compléments alimentaires des Jardins d’Occitanie. - Crédit : Marjorie Angelvy-ToulÉco.