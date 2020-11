Disparition du photographe toulousain David Bécus

C’est le coeur lourd que nous avons appris la disparition soudaine du photographe professionnel David Bécus. Grand habitué de la vie toulousaine, il a immortalisé un grand nombre d’événements économiques et culturels de la région, notamment au sein de la CCI de Toulouse ou bien à l’occasion du festival du film de Luchon.

Talentueux, travailleur infatigable, il avait fait ses débuts dans l’émission de télévision Intervilles, en compagnie de Guy Lux, puis au festival de Cannes, où il trainera longtemps ses appareils, fixant sur papier un grand nombre de personnalités du septième art.

Sa gentillesse et sa bonne humeur nous manqueront. Nous adressons à ses proches, et à sa famille, nos plus vives condoléances.