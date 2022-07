Dominique Faure nommée secrétaire d’Etat chargée de la ruralité

Dominique Faure vient d’être nommée secrétaire d’État à la ruralité. Elle agira auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu. La nouvelle députée de la dixième circonscription de Haute-Garonne (celle du Lauragais qui va de Castanet-Tolosan à Revel) était, avant son élection au mois de juin, maire de Saint-Orens et vice-présidente de Toulouse Métropole en charge du Développement économique et de l’aménagement des zones d’activités économiques.

Sur Twitter, elle s’est dit « honorée de la confiance d’Emmanuel Macron et d’Elisabeth Borne (...) J’ai toujours défendu le renforcement des liens entre nos territoires. Je suis fière de pouvoir le porter au gouvernement », a également déclaré la nouvelle secrétaire d’État.