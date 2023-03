Du rhum bio et local fabriqué par l’entreprise The Hidden Distillery à Baillargues

Depuis quelques années, Cédric et Nathalie Carpentier sont éleveurs de chèvres à Baillargues (Hérault). Mais il y a trois ans, le couple décide de se reconvertir. « On avait un élevage un peu trop grand. On produisait 150.000 pélardons par an. Ce n’était plus gérable à deux » explique Cédric. Il décide alors de sortir du placard un vieux rêve : ouvrir une distillerie de rhum. Originaire du Nord de la France, Cédric Carpentier a d’abord travaillé en livrant des usines d’alcool. « J’ai toujours été fasciné par les machines. Cette envie de faire du rhum était enfuie depuis longtemps dans ma tête et j’ai dépoussiéré ce rêve ».

En 2021, le couple transforme alors leur chèvrerie en laboratoire pour fabriquer du rhum bio avec leur marque The Hidden Distillery. « Dans la pièce à traire, on a installé l’alambic et le laboratoire est parfaitement adapté au processus de mise en bouteille. À terme, l’espace des animaux servira pour le schéma de vieillissement » explique t-il.

Des matières premières bio et locales

La matière première provient de Cuba et qu’est-ce qui en fait un produit bio ? « Les bonnes conditions de travail des hommes et des femmes qui sont dans les champs de canne à sucre, car c’est une culture très polluante. Beaucoup de champs sont bourrés de produits chimiques. On a trouvé un fournisseur qui propose une matière première sans aucune transformation et surtout qui n’exploite pas les enfants ». Les fleurs et fruits utilisés pour les recettes sont aussi issus de la région.

Ils proposent six produits dont des arômes innovants comme un rhum au CBD, qui représente la plus grosse partie de leur vente. Les recettes sont confectionnées surtout par Nathalie, qui a participé au championnat du monde d’analyses sensorielles aux Etats-Unis. « Elle ne boit pas d’alcool, mais elle a un nez et un palais exceptionnel » confirme Cédric. L’année dernière, ils ont fabriqué 5 000 bouteilles, mais pour le moment le couple n’arrive pas à se dégager un salaire.

Un rhum pour la grande distribution

Cette année, Cédric et Nathalie ont mis au point une recette pour la grande distribution. « A la fin du mois de mars, on va proposer du rhum d’assemblage, c’est un mélange entre notre alcool et un rhum du Panama ». Détaille l’entrepreneur. Doté d’un carnet d’adresses bien rempli, il espère trouver son rhum dans plusieurs supermarchés. Pour séduire les dirigeants, ils proposent une bouteille en inox, plus faciles à transporter et surtout recyclable à l’infini.

Une bouteille qui sera proposée uniquement sur le territoire du Sud de la France. « On arbore fièrement le fabriqué à Montpellier » conclu le dirigeant.

Sur la photo : L’alambic en cuivre dans la distillerie de Baillargues - Cédric Carpentier

