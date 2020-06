Le réseau Alter’Incub présent dans quatre régions (Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine et Centre-Val-de Loire) lance son sixième appel à projet national pour faire émerger et accompagner des projets innovants, créateurs d’emplois, qui allient performance économique, respect de l’humain et de l’environnement. En région Occitanie, c’est l’incubateur Catalis qui porte le dispositif depuis six ans.

Cet appel à candidatures s’adresse aux porteurs de projet ayant une idée ou un projet répondant à une problématique de société, et qui souhaitent mettre en œuvre une solution innovante sur le territoire d’Occitanie. À la clé : un parcours complet de formation pour maîtriser les outils clés de la création d’entreprise sociale grâce à l’intervention d’experts sur les différentes parties du business plan, et un accompagnement personnalisé pour construire un modèle économique viable.

Appel à projets du réseau Alter’Incub. Réunion d’information le 2 juillet à 9h30 en visio conférence (inscriptions : catalis@scop.coop), date limite de dépôt des candidatures le 28 septembre 2020 à minuit. Informations : www.catalis.coop