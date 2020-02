ESS. L’Urscop Occitanie dresse son bilan 2019

Fin 2019, le Mouvement des Sociétés coopératives dénombrait 336 coopératives actives et établissements sur le territoire Occitanie-Pyrénées et 5205 emplois coopératifs, en hausse de 8,4 % sur un an, annonce l’Urscop. Sur l’année 2019, l’Urscop Occitanie-Pyrénées a accueilli trente-deux nouvelles coopératives, présentes sur l’ensemble des départements avec une forte dominance en Haute-Garonne mais aussi en Ariège et dans le Tarn.

Depuis le rapprochement entre les pôles territoriaux Pyrénées et Méditerranée et la création de l’association commune union régionale des Scop et des SCIC Occitanie, celle-ci dispose d’un nouveau binôme. Elle est co-présidée par Rémi Roux (Ethiquable) et Xavier Châtellier (Passerelles), respectivement présidents du pôle Pyrénées et du pôle Méditerranée.

Enfin, lancé en mai 2017 sur l’ex-région Languedoc-Roussillon, l’accélérateur de croissance Alter’Venture s’est dupliqué en avril 2019 sur le territoire Occitanie-Pyrénées. Il s’agit du « premier accélérateur régional destiné aux sociétés coopératives et aux entreprises de l’ESS », conçu pour un accompagnement sur huit mois.