ESS. Le fonds IéS célèbre ses 25 ans

En 2023, le fonds d’investissement solidaire occitan IéS va célébrer ses 25 ans. Pour l’occasion, il va organiser un grand événement au mois de juin, à destination de ses sociétaires et partenaires, lors de l’assemblée générale, le 24 juin 2023, et d’autres à destination des citoyens et des entreprises sur tous les territoires d’Occitanie où les bénévoles agissent depuis la création de la coopérative.

Au 31 décembre dernier, la société coopérative d’intérêt collectif, qui regroupe 1063 coopérateurs dont 81 personnes morales, accompagnait soixante-dix entreprises qui représentent 680 emplois. Le capital de la coopérative était de 1,83 million d’euros à la fin 2022. 166 entreprises ont été financées depuis la création d’IéS, pour un investissement légèrement supérieur à 3,5 millions d’euros. Depuis la création d’IéS, on comptabilise 1,15 million d’euros d’encours.