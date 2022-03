L’antenne régionale Occitanie de l’association Article 1, « engagée pour l’égalité des chances et le soutien des élèves issus de milieux populaires », organise le 14 avril prochain une journée dédiée au mentorat, avec plusieurs autres associations locales. « En 2021, plus de 5000 mentors ont été mobilisés en Occitanie pour accompagner autant de jeunes. Forts de notre expérience, nous souhaitons cette année aller plus loin en accompagnant, d’ici fin 2022, 10.000 jeunes ! Notre objectif est de renforcer l’impact et l’importance du mentorat dans le parcours des jeunes » explique Xavier Lafue, directeur régional de l’antenne Article 1 en Occitanie dans un communiqué.

Au programme de l’événement : témoignages de binômes mentors-mentorés, analyse d’un chercheur d’Article 1 et bilan de l’année 2021.

Le 14 avril 2022 à partir de 16h30 à la Cité, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse.