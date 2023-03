Eiffage et NGE remportent le contrat pour la réalisation du lot 1 de la troisième ligne de métro toulousain

Les groupes de construction Eiffage et NGE viennent de remporter, en groupement, le contrat pour la réalisation du lot 1 de la troisième ligne du métro de Toulouse pour un montant de 233 millions d’euros. La part d’Eiffage est de 65 %, et celle de NGE de 35 %.

C’est le deuxième contrat remporté dans le cadre de ce projet dont le maître d’ouvrage est Tisséo Collectivités. Eiffage et NGE vont réaliser les travaux de génie civil des tunnels, des stations et des ouvrages de la future ligne C du métro de Toulouse, entre l’ouvrage annexe Colomiers, situé à 100 m de la station Colomiers Gare, et l’ouvrage annexe Laporte.